Anthony Joshua - Kubrat Pulev maçı CANLI İZLE LİNKİ

Boksun en büyük yıldızı olarak bilinen Dünya Ağır Sıklet Şampiyonu Anthony Joshua, kemerlerini korumak için Kubrat Pulev ile ribgde hünerlerini sergileyecek.

İki boksör Wembley Stadyumu'ndaki dev düello öncesinde tartıya çıktı. WBA, IBF ve WBO kemerlerini kaptırmak istemeyen Joshua 109.2 kilo çıktı. 39 yaşındaki Pulev ise 108.7 kilo tartım verdi.

Pandemi nedeniyle ertelenen dövüşü 1000 özel davetli yerinde izleyebilecek.

Unvan maçı öncesinde iki sporcunun da profesyonel kariyerlerinde sadece 1 yenilgileri bulunuyor. Pulev 29 maçtaki tek yenilgisini 2014'te Wladimir Klitschko karşısında aldı.

Joshua ise 2019'da dünyayı şaşırtan sürprize imza atarak Andy Ruiz Junior karşısında tek mağlubiyetini yaşadı.

ANTHONY JOSHUA - KUBRAT PULEV MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

Anthony Joshua ve Kubrat Pulev'in unvan maçı 22.30'da başlayacak seri dövüşlerin kapanışında yapacak. Dev maçın Türkiye yayıncısı bulunmuyor.

Ancak yine de heyecanlı karşılaşmayı takip etmek isteyenler için seçenekler bulunuyor.

Joshua büyük bir gişe rekortmeni ve son maçı - geçen Aralık ayında Suudi Arabistan'da oynadıkları rövanş maçında Andy Ruiz Jr.'a karşı kazandığı intikam zaferi - Sky Sports Gişe Bürosunda 1,6 milyon izleme başına ödemeli satın alma rekoru kırdı. Her biri ayrıcalık için 24,95 sterlin ödedi.

Joshua, Birleşik Krallık'ın en büyük ödemeli TV yayıncısıyla son derece başarılı ilişkisini sürdürdüğü Pulev dövüşü, 24,95 £ fiyatla yine bir Sky Sports PPV olacak.

Joshua vs Pulev, Amerika Birleşik Devletleri'nde diğer sekiz pazarla (Kanada, Almanya, Japonya, İtalya, İspanya, Brezilya, İsviçre ve Avusturya) DAZN yayın platformu (aylık 19.99 $ veya yıllık abonelik için 99 $) tarafından gösterilecek.