Anthony Kalik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Kalik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Kalik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Kalik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Kalik 5 Kasım 1997 tarihinde St. Leonards, New South Wales şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avustralya,Hırvatistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Kalik Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSB – Spielerberatung GmbH yapmaktadır. Anthony Kalik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Hajduk Split futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Anthony Kalik'nin HNK Hajduk Split ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Anthony Kalik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anthony Kalik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Anthony Kalik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Kalik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Central Coast

15 Şubat 2016 yılında Hajduk Split

31 Mayıs 2016 yılında Central Coast

4 Temmuz 2016 yılında Hajduk Split

1 Eylül 2017 yılında Sydney FC

30 Haziran 2018 yılında Hajduk Split

23 Temmuz 2018 yılında NK Rudes

31 Aralık 2018 yılında Hajduk Split

17 Şubat 2020 yılında HNK Gorica

26 Ağu 2022 yılında Hajduk Split

Anthony Kalik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Kalik şuan HNK Hajduk Split takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Manly United FC, Football NSW Institute

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.