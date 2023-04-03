Anthony kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Anthony Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Anthony 16 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Anthony Kauê Silva Santos Ramos şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Anthony Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Athletico Paranaense U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense U20 takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Anthony'nin Club Athletico Paranaense U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Anthony Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Anthony futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2022 yılında Athletico U20
Anthony Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Anthony şuan Club Athletico Paranaense U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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