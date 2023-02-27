Anthony Labata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Labata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Labata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Labata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Labata 26 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Anthony Guy Marie Jo Labata şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Labata Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE360 SPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Titus Petange futbol takımında oynamaktadır. Union Titus Petange takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Anthony Labata'nin Union Titus Petange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anthony Labata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anthony Labata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Anthony Labata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Labata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Titus Petange

Anthony Labata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Labata şuan Union Titus Petange takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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