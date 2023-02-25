Anthony Landazuri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Landazuri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Landazuri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Landazuri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Landazuri 19 Nisan 1997 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Anthony Rigoberto Landázuri Estacio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Landazuri Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Escansette Sports yapmaktadır. Anthony Landazuri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente del Valle futbol takımında oynamaktadır. Independiente del Valle takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anthony Landazuri'nin Independiente del Valle ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Anthony Landazuri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anthony Landazuri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Anthony Landazuri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Landazuri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Independiente B

1 Ocak 2016 yılında Independiente

10 Ocak 2022 yılında Fortaleza

3 Ocak 2023 yılında Independiente

Anthony Landazuri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Landazuri şuan Independiente del Valle takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Anthony Landazuri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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