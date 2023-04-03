Anthony Lokosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Lokosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Lokosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Lokosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Lokosa 5 Mayıs 1997 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Anthony Abidemi Lokosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Lokosa Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MGB Agency yapmaktadır. Anthony Lokosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería B futbol takımında oynamaktadır. UD Almería B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anthony Lokosa'nin UD Almería B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anthony Lokosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anthony Lokosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anthony Lokosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Lokosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Crown FC

1 Temmuz 2015 yılında 36 Lion FC

1 Temmuz 2016 yılında Beitar TA Ramla

30 Haziran 2017 yılında 36 Lion FC

1 Temmuz 2017 yılında Pharco FC

1 Ağustos 2019 yılında Harras Hodoud

31 Ekim 2020 yılında Pharco FC

21 Ağustos 2021 yılında UD Almería B

30 Haziran 2022 yılında Pharco FC

1 Temmuz 2022 yılında UD Almería B

Anthony Lokosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Lokosa şuan UD Almería B takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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