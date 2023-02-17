Anthony Mossi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Mossi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anthony Mossi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anthony Mossi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anthony Mossi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Mossi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Mossi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Mossi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Mossi 15 Mayıs 1994 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Kongo DC,İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Anthony Mossi Ngawi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Mossi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BDreamz yapmaktadır. Anthony Mossi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Biel-Bienne futbol takımında oynamaktadır. FC Biel-Bienne takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anthony Mossi'nin FC Biel-Bienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anthony Mossi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/anthony.mossi/

Anthony Mossiboyu ve yaşı kaç

Anthony Mossi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anthony Mossi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Anthony Mossi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Mossi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Biel-Bienne

6 Ağu 2013 yılında SR Delémont

30 Haziran 2014 yılında FC Biel-Bienne

1 Temmuz 2014 yılında SR Delémont

30 Haziran 2015 yılında FC Biel-Bienne

30 Eylül 2015 yılında Le Mont LS

1 Temmuz 2017 yılında FC Chiasso

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

21 Kasım 2019 yılında FC Wil 1900

2 Eylül 2020 yılında Neuchâtel Xamax

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

18 Nisan 2022 yılında S. Simitli

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

8 Ocak 2023 yılında FC Biel-Bienne

Anthony Mossi kimdir

Anthony Mossi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Mossi şuan FC Biel-Bienne takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

BSC Young Boys, FC Biel

Anthony Mossi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımında 16 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Anthony Mossi nereli

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