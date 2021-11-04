Asgari ücrette yüzde 25 ile 30 arasında zam bekleniyor! İşte rakamlar!Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Konserleri ne zaman, saat kaçta 2021? Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Konserleri program akışı 2021İzzet Yıldızhan 4 bin kişiye suç duyurusunda bulundu! Klavye delikanlılarına seslendi: "Herkes cezasını çekecek"Kâfur Ağacı ne demek, TDK'ya göre Kâfur Ağacı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika! TFF'den stadyumu tam kapasite açan Galatasaray'a verilecek ceza ile ilgili açıklama!Fırat Üniversitesi İİBF araştırma görevlisi Hifzullah Kutum kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hifzullah Kutum BiyografisiFırat Üniversitesi'nde 'Bijî Kürdistan' paylaşımı yapan akademisyen Hifzullah Kutum'a uyarı cezası! Vatandaşlar görevden alınmasını istedi!Gelinim Mutfakta 4 Kasım 2021 Perşembe puan durumu | 4 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Gelinim Mutfakta sultan çanağı tarifi | Sultan çanağı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Erkan Özdamar kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Erkan Özdamar hangi takımlı?
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. TRABZONSPOR
  4. Anthony Nwakaeme'den Trabzonsporluları sevindirecek açıklama!

Anthony Nwakaeme'den Trabzonsporluları sevindirecek açıklama!

Trabzonspor'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Anthony Nwakaeme'nin yeni sözleşmeye imza atıp atmayacağı merak ediliyordu. Yıldız futbolcu ülkesinin basınına yaptığı konuşmayla bordo mavililerin yüreğine su serpti.

Anthony Nwakaeme'den Trabzonsporluları sevindirecek açıklama!

Trabzonspor'un en etkili isimlerinden biri olan ve geldiği günden itibaren gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Nijderyalı yıldız Anthony Nwakaeme, taraftarın da en sevdiği futbolculardan biri. Bu kapsamda sözleşmesinin bitiş tarihi yaklaşan oyuncunun bir an önce imza atmasını isteyen taraftarlar hala anlaşma sağlanmamasını bir aksilik olarak yorumlamıştı. Ancak yıldız oyuncu ülkesini basınına verdiği demeçle Trabzonspor taraftarını sevindirdi.

UZUN YILLAR TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYOR

Ülkesinin radyolarından Brila FM'e konuşan 32 yaşındaki yıldız, Türkiye'de bulunduğu için mutlu olduğunu ve uzun yıllar boyunca da burda kalmaya devam etmek istediğini ifade etti. Nwakaeme'nin bu sözleri Trabzonspor'la olan sözleşmesini uzatacağı şeklinde yorumlandı.

Anthony Nwakaeme'den Trabzonsporluları sevindirecek açıklama!

"YARIŞI LİDER BİTİRMEYE HAZIRIZ"

Şampiyonluk yolunda da iddialı konuşan Nwakaeme, radyo programında "Türkiye gibi bir ülkede bulunmaktan çok mutluyum. Daha uzun yıllar burada kalmak istiyorum. Buraya geldiğimden beri hayatımda çok şey değişti. İnsanların kutladığı bir şey varsa, onlarla kutlamayı seviyorum. Onlarla beraber son olarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak keyif vericiydi. Bir yarışın içindeyiz ve bunun kolay olmayacağını biliyoruz. Yarışı lider bitirmeye hazırız. Böyle devam etmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Anthony Nwakaeme'den Trabzonsporluları sevindirecek açıklama!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT