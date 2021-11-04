Anthony Nwakaeme'den Trabzonsporluları sevindirecek açıklama!

Trabzonspor'un en etkili isimlerinden biri olan ve geldiği günden itibaren gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Nijderyalı yıldız Anthony Nwakaeme, taraftarın da en sevdiği futbolculardan biri. Bu kapsamda sözleşmesinin bitiş tarihi yaklaşan oyuncunun bir an önce imza atmasını isteyen taraftarlar hala anlaşma sağlanmamasını bir aksilik olarak yorumlamıştı. Ancak yıldız oyuncu ülkesini basınına verdiği demeçle Trabzonspor taraftarını sevindirdi.

UZUN YILLAR TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYOR

Ülkesinin radyolarından Brila FM'e konuşan 32 yaşındaki yıldız, Türkiye'de bulunduğu için mutlu olduğunu ve uzun yıllar boyunca da burda kalmaya devam etmek istediğini ifade etti. Nwakaeme'nin bu sözleri Trabzonspor'la olan sözleşmesini uzatacağı şeklinde yorumlandı.

"YARIŞI LİDER BİTİRMEYE HAZIRIZ"

Şampiyonluk yolunda da iddialı konuşan Nwakaeme, radyo programında "Türkiye gibi bir ülkede bulunmaktan çok mutluyum. Daha uzun yıllar burada kalmak istiyorum. Buraya geldiğimden beri hayatımda çok şey değişti. İnsanların kutladığı bir şey varsa, onlarla kutlamayı seviyorum. Onlarla beraber son olarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak keyif vericiydi. Bir yarışın içindeyiz ve bunun kolay olmayacağını biliyoruz. Yarışı lider bitirmeye hazırız. Böyle devam etmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.