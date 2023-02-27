Anthony Nwanne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Nwanne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Nwanne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Nwanne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Nwanne 5 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Anthony Ikem Nwanne şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Nwanne Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sportstar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Etzella Ettelbruck futbol takımında oynamaktadır. FC Etzella Ettelbruck takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Anthony Nwanne'nin FC Etzella Ettelbruck ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anthony Nwanne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anthony Nwanne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Anthony Nwanne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Nwanne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında E. Ettelbrück

Anthony Nwanne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Nwanne şuan FC Etzella Ettelbruck takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Urania Genève Sport, Etoile Carouge FC, FC Plan-les-Ouates, CS Italien GE, Lancy FC

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.