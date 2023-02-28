Anthony Okpotu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Okpotu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Okpotu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Okpotu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Okpotu 3 Mart 1994 tarihinde Makurdi şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Okpotu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Assist Sport Casa yapmaktadır. Anthony Okpotu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Masry SC futbol takımında oynamaktadır. El Masry SC takımına 13 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Anthony Okpotu'nin El Masry SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anthony Okpotu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anthony Okpotu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anthony Okpotu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Okpotu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Haziran 2013 yılında Al-Ittihad

1 Ocak 2015 yılında Lobi Stars

12 Temmuz 2018 yılında Difaâ El Jadida

24 Ocak 2019 yılında KF Laçi

30 Haziran 2019 yılında Difaâ El Jadida

13 Ağustos 2019 yılında US Monastir

12 Ekim 2020 yılında Qatar SC

13 Eylül 2022 yılında El Masry

Anthony Okpotu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Okpotu şuan El Masry SC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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