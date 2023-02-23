Anthony Olusanya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Olusanya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Olusanya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Olusanya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Olusanya 1 Şubat 2000 tarihinde Jakobstad şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Olusanya Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Anthony Olusanya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HJK Helsinki futbol takımında oynamaktadır. HJK Helsinki takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Anthony Olusanya'nin HJK Helsinki ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Anthony Olusanya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anthony Olusanya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anthony Olusanya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Olusanya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FF Jaro

1 Ocak 2021 yılında HJK Helsinki

Anthony Olusanya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Olusanya şuan HJK Helsinki takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Anthony Olusanya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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