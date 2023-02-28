Anthony Quijano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Quijano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Quijano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Quijano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Quijano 3 Mart 1999 tarihinde Tumbes şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Anthony Aldair Quijano Quina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Quijano Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini firsteleven ISM yapmaktadır. Anthony Quijano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Municipal futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Municipal takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anthony Quijano'nin Deportivo Municipal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Anthony Quijano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/anthonyquijano22/

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http://www.facebook.com/anthonyaldair.quijanoquina.50

Anthony Quijano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anthony Quijano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Anthony Quijano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Quijano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında FBC Melgar II

1 Ocak 2018 yılında Univ. de Tumbes

1 Mart 2020 yılında Alianza Atl.

1 Ocak 2021 yılında Dep. Binacional

25 Mart 2021 yılında Chavelines

1 Ocak 2022 yılında AD Cantolao

1 Temmuz 2022 yılında Comerciantes

1 Ocak 2023 yılında Dep. Municipal

Anthony Quijano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Quijano şuan Deportivo Municipal takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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