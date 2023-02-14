Anthony Racioppi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Racioppi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Racioppi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Racioppi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Racioppi 31 Aralık 1998 tarihinde Genf şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İsviçre,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Racioppi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Classico yapmaktadır. Anthony Racioppi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BSC Young Boys futbol takımında oynamaktadır. BSC Young Boys takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Anthony Racioppi'nin BSC Young Boys ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Anthony Racioppi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/racioppi_anthony/

Anthony Racioppi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anthony Racioppi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Anthony Racioppi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Racioppi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Olymp. Lyon B

1 Temmuz 2018 yılında Olimpik Lyon

25 Eylül 2020 yılında Dijon

10 Ocak 2022 yılında BSC Young Boys

Anthony Racioppi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Racioppi şuan BSC Young Boys takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anthony Racioppi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CS Chênois, Olympique Lyonnais

İsviçre U21 takımında 21 numaralı formasıyla 16 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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