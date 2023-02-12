Anthony Ralston kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Ralston Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anthony Ralston kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anthony Ralston ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anthony Ralston kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Ralston Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anthony Ralston

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Ralston adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Ralston Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Ralston 16 Kasım 1998 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Anthony Ralston şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Ralston Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MMH Career Planning yapmaktadır. Anthony Ralston, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celtic Glasgow futbol takımında oynamaktadır. Celtic Glasgow takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Anthony Ralston'nin Celtic Glasgow ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Anthony Ralston Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/anthony_ralston1/

Anthony Ralstonboyu ve yaşı kaç

Anthony Ralston Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anthony Ralston isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Anthony Ralston Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Ralston futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Celtic U20

15 Ağu 2015 yılında Queen's Park

28 Ocak 2016 yılında Celtic U20

16 Mart 2018 yılında Dundee United

14 Mayıs 2018 yılında Celtic U20

1 Temmuz 2018 yılında Celtic

2 Eylül 2019 yılında St. Johnstone

30 Nisan 2020 yılında Celtic

Anthony Ralston kimdir

Anthony Ralston Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Ralston şuan Celtic Glasgow takımında oynamakta ve 56 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Celtic FC (2009-2018)

Anthony Ralston Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İskoçya takımında 23 numaralı formasıyla 15 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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Anthony Ralston nereli

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