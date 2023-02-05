Anthony Robic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Robic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anthony Robic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anthony Robic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anthony Robic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Robic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anthony Robic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Robic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Robic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Robic 5 Mart 1986 tarihinde Marseille şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Fransa,Portekiz uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Robic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NexSt11 yapmaktadır. Anthony Robic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Bastia futbol takımında oynamaktadır. SC Bastia takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Anthony Robic'nin SC Bastia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anthony Robicboyu ve yaşı kaç

Anthony Robic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anthony Robic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Anthony Robic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Robic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Tours FC

1 Temmuz 2009 yılında FC Martigues

1 Temmuz 2010 yılında Celtic Glasgow

1 Temmuz 2011 yılında SO Romorantin

1 Temmuz 2012 yılında Vannes

1 Temmuz 2013 yılında Stade Lavallois

1 Temmuz 2015 yılında AS Nancy

31 Ocak 2019 yılında Stade Lavallois

1 Temmuz 2020 yılında SC Bastia

Anthony Robic kimdir

Anthony Robic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Robic şuan SC Bastia takımında oynamakta ve 86 numaralı formayı giymektedir.

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Anthony Robic nereli

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