Anthony Roncaglia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Roncaglia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Roncaglia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Roncaglia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Roncaglia 30 Ağu 2000 tarihinde Bastia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Roncaglia Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MERCATO CONSEIL yapmaktadır. Anthony Roncaglia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Bastia futbol takımında oynamaktadır. SC Bastia takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Anthony Roncaglia'nin SC Bastia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anthony Roncaglia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anthony Roncaglia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anthony Roncaglia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Roncaglia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında SC Bastia B

1 Temmuz 2019 yılında AC Ajaccio B

14 Kasım 2019 yılında SC Bastia B

1 Temmuz 2020 yılında SC Bastia

Anthony Roncaglia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Roncaglia şuan SC Bastia takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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