Anthony Rosell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Rosell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Rosell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Rosell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Rosell 20 Nisan 1995 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da José Anthony Rosell Delgado şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Rosell Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igma Sports yapmaktadır. Anthony Rosell, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Binacional futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Binacional takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anthony Rosell'nin Deportivo Binacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anthony Rosell Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JoseAnthony2012

Anthony Rosell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anthony Rosell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Anthony Rosell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Rosell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Mart 2014 yılında San Alejandro

1 Ocak 2015 yılında Sport Loreto

1 Mayıs 2015 yılında Atlético Minero

1 Ağustos 2015 yılında Sport Loreto

1 Ocak 2016 yılında Comerciantes

1 Ocak 2018 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2019 yılında Alianza Lima

11 Ocak 2021 yılında Cienciano

1 Temmuz 2021 yılında Dep. Binacional

1 Ocak 2022 yılında Sport Huancayo

1 Ocak 2023 yılında Dep. Binacional

Anthony Rosell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Rosell şuan Deportivo Binacional takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.