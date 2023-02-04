Anthony Rouault kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Rouault Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Rouault adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Rouault Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Rouault 29 Mayıs 2001 tarihinde Villeneuve-sur-Lot şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Rouault Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini One Team Management yapmaktadır. Anthony Rouault, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Toulouse futbol takımında oynamaktadır. FC Toulouse takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Anthony Rouault'nin FC Toulouse ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anthony Rouault Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/anthony_rouault/

Anthony Rouault Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anthony Rouault isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Anthony Rouault Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Rouault futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Toulouse B

1 Temmuz 2019 yılında Toulouse

Anthony Rouault Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Rouault şuan FC Toulouse takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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