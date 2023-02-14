Anthony Sauthier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Sauthier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anthony Sauthier kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anthony Sauthier ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anthony Sauthier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Sauthier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anthony Sauthier

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Sauthier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Sauthier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Sauthier 5 Şubat 1991 tarihinde Genf şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Sauthier Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSA yapmaktadır. Anthony Sauthier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yverdon Sport FC futbol takımında oynamaktadır. Yverdon Sport FC takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anthony Sauthier'nin Yverdon Sport FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anthony Sauthierboyu ve yaşı kaç

Anthony Sauthier Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anthony Sauthier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Anthony Sauthier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Sauthier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Servette FC

1 Temmuz 2009 yılında FC Sion U21

1 Ocak 2010 yılında FC Sion

1 Temmuz 2013 yılında Servette FC

30 Haziran 2015 yılında FC Sion

21 Ağu 2015 yılında Servette FC

12 Ocak 2022 yılında Yverdon Sport

30 Haziran 2022 yılında Servette FC

12 Temmuz 2022 yılında Yverdon Sport

Anthony Sauthier kimdir

Anthony Sauthier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Sauthier şuan Yverdon Sport FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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Anthony Sauthier nereli

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