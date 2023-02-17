Anthony Schmid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Schmid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Schmid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Schmid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Schmid 18 Ocak 1999 tarihinde Straßburg şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avusturya,Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Schmid Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Anthony Schmid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Austria Lustenau futbol takımında oynamaktadır. SC Austria Lustenau takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anthony Schmid'nin SC Austria Lustenau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anthony Schmid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anthony Schmid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Anthony Schmid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Schmid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Freiburg Alt.

1 Temmuz 2014 yılında SC Freiburg U17

1 Temmuz 2016 yılında SC Freiburg U19

1 Temmuz 2018 yılında SC Freiburg II

1 Temmuz 2020 yılında SV Oberachern

25 Ağu 2020 yılında FAC

1 Temmuz 2022 yılında A. Lustenau

Anthony Schmid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Schmid şuan SC Austria Lustenau takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Offenburger FV (-2013), SC Freiburg (2013-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.