Anthony Scully kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Scully Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Scully adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Scully Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Scully 19 Nisan 1999 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İrlanda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Anthony Richard Scully şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Scully Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Vision yapmaktadır. Anthony Scully, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wigan Athletic futbol takımında oynamaktadır. Wigan Athletic takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Anthony Scully'nin Wigan Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Anthony Scully Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anthony Scully isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anthony Scully Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Scully futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında West Ham U18

1 Temmuz 2017 yılında West Ham U21

3 Şubat 2020 yılında Lincoln City

1 Eylül 2022 yılında Wigan

Anthony Scully Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Scully şuan Wigan Athletic takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anthony Scully Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

West Ham United (2011-2020)

İrlanda U19 takımında 20 numaralı formasıyla 10 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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