Anthony Stewart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Stewart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anthony Stewart kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anthony Stewart ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anthony Stewart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Stewart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anthony Stewart

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Stewart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Stewart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Stewart 18 Eylül 1992 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İngiltere,Jamaika uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Anthony Kelvin Stewart şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Stewart Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anthony Stewart, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Milton Keynes Dons futbol takımında oynamaktadır. Milton Keynes Dons takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anthony Stewart'nin Milton Keynes Dons ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Anthony Stewart Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bigssy5/

Anthony Stewartboyu ve yaşı kaç

Anthony Stewart Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anthony Stewart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Anthony Stewart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Stewart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Wycombe Wand.

27 Kasım 2014 yılında Crewe Alexandra

5 Ocak 2015 yılında Wycombe Wand.

6 Ocak 2015 yılında Crewe Alexandra

1 Temmuz 2015 yılında Wycombe Wand.

1 Temmuz 2022 yılında Aberdeen FC

31 Ocak 2023 yılında MK Dons

31 Mayıs 2023 yılında Aberdeen FC

Anthony Stewart kimdir

Anthony Stewart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Stewart şuan Milton Keynes Dons takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Anthony Stewart nereli

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