Antibakteriyel ne demek, TDK'ya göre Antibakteriyel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Antibakteriyel ne demek? Antibakteriyel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi antibakteriyel kelimesi. Peki antibakteriyel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre antibakteriyel nedir, antibakteriyel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANTİBAKTERİYEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Antibakteriyel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Antibakteriyel kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre antibakteriyel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bakteri üremesini engelleyen

