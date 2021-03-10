Antigua ve Barbuda'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Antigua ve Barbuda'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Antigua ve Barbuda; Karayip Denizi'nin doğusunda, Küçük Antiller ada grubundaki bağımsız bir ada ülkesi. Ülkeye adını veren iki büyük ada ve çeşitli adacıklardan meydana gelir.

Antigua ve Barbuda'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Antigua ve Barbuda86295 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 203. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,000011 olduğu görülmektedir.

Antigua ve Barbuda'nın Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Antigua ve Barbuda'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Antigua ve Barbuda'nın yüz ölçümü 440 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Antigua ve Barbuda'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 442.6 km²

Antigua ve Barbuda'nın Haritadaki Yeri / Konumu