Antijen kit nedir? Antijen kit sadece okullarda mı uygulanacak, devlet hastanesinde yaptırılır mı 2021?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinde geliştirilen Kovid-19 hızlı antijen kit uygulamasıyla birlikte, okullarda maske zorunluluğun kaldırılacağını duyurdu. Uygulamanın Bilim Kurulu'nun onayını almasının ardından okul öncesinden başlayarak ilkokul 1, 2, 3 diye yavaş yavaş zorunlu maske uygulamasının kaldırılması hazırlığına başlayacaklarını söyleyen Özer'in bu açıklamaları ardından "Antijen kit nedir? Antijen kit sadece okullarda mı uygulanacak 2021?" soruları merak konusu oldu.

ANTİJEN KİT NEDİR? ANTİJEN KİT SADECE OKULLARDA MI UYGULANACAK, DEVLET HASTANESİNDE YAPTIRILIR MI 2021?

Antijen kit, anlık olarak hasta olup olmadığınızı belirleyen testlere denir. COVID-19 Antijen testinin herhangi bir yaş grubu sınırı yoktur. İşteyken, okuldayken veya arkadaş ortamınızda otururken, kendinizi iyi hissetmiyor ve o an hasta olup olmadığınızı öğrenmek istiyorsanız hızlı Antijen kit sayesinde, sorunuzun yanıtına ulaşabilirsin. Antijen kit her yaş aralığına tavsiye edilmektedir.

COVID-19 Antijen testi boğaz sürüntüsü yöntemi ile uygulanır, test sonuçları ise yaklaşık 15-20 dakikalık bir süre içerisinde çıkar. Eğer antijen testi pozitif çıkarsa hastaya antikor testi uygulanır. Antikor testi uygulanmasındaki amaç, hastanın vücudunun mevcut rahatsızlığa karşı bağışıklık düzeyini belirlemektir.

Antijen testler zorunlu olmadıkları için devlet hastanelerinde uygulanmamaktadır.