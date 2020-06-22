Antik alanda inşaat yaptırdığı iddia edilen iş adamı suskunluğunu bozdu

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümüşlük mahallesinde Antik Myndos Kenti Limanında bulunan arkeolojik alanda kaçak inşaat yaptırdığı ve denizi doldurduğu iddia edilen iş adamı suskunluğunu bozdu. Hakkında karalama kampanyası başlatıldığını ifade eden iş adamı Volkan Başeğmez, "Metruk ve izbe bir alanı, Gümüşlüğe kazandırdık. Bölgedeki doğal flora ve ağaçlar koruma altına alındı, özel bakımları yapıldı. Girilemez metruk haldeki bu alanı Gümüşlük halkının kullanımına açtık" dedi.

Gümüşlük Mahallesi'nde Antik Myndos Kenti Limanında bulunan, tapu kayıtlarında zeytinli ve incirli tarla olarak tanımlı özel mülkiyete konu arsayı satın aldıktan sonra, arsanın Gümüşlük koyu sahilinde yaptığı düzenlemeler ile söz konusu sahilin kullanımını halka açan ve bazı kesimlerce hedef gösterilen şirketin yetkilisi, suskunluğunu bozdu.

SİT alanına inşaat yaptığı iddialarına yanıt veren iş adamı Başeğmez, "Şirketime ve şahsımıza yönelik bilinçli bir karalama kampanyası yapılmakta, tüm bu haberlerin çıkış noktası, Bodrum Belediyesi'nin ve Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun düzenledikleri tutanaktan ve yerindeki fiili durumdan da açıkça görüleceği üzere bu alanda gerçekleştirdiğimiz iki somut iyi niyetli uygulamadır. Birincisi, her hangi bir kalıcı imalat içermeyen, toprak zeminden kazıklar üzerinde yükseltilmiş, bünyesinde engelliler için de alan ayrılmış yaklaşık 20 metrekarelik bir tuvalet yapısı ki, halihazırda söz konusu yapı resmi otoritelerden gelen uyarı üzerine kaldırılmış durumdadır. Bu nedenle şu anda bölgede hiçbir engelli tuvaleti olmadığının bu vesile ile ayrıca altını çizmek isteriz. İkincisi ise arsanın zaman içinde dalgalarla yıkılan çevre duvarı taşlarını kullanılarak arsa içindeki zeytin ağaçlarının korumaya alınması. Söz konusu arsaya herhangi bir inşaat yapmamız söz konusu değil. Metruk ve izbe bir alanı, Gümüşlüğe kazandırdık. Bölgedeki doğal flora ve ağaçlar koruma altına alındı, özel bakımları yapıldı. Girilemez metruk haldeki bu alanı Gümüşlük halkının kullanımına açtık" dedi.

Alanın doğası korunmuş

Öte yandan söz konusu şirketin bahse konu arsada yaptığı düzenlemeleri doğru bulan, destekleyenler de var. Gümüşlük formunda paylaşım yapan Tamer Feyzi Topal, "Galiba haksızlık yaptık tanımadan saldırdık, yaptığı güzel şeyleri görelim tanışalım, önce iletişim" ifadelerini kullandı. Gümüşlük sakinlerinden Zane Bayram da "Söz konusu alan yıllardan bu yana metruk bir alandı. Gümüşlüğe yakışmayan bir görüntü vardı. Şimdi yapılan çalışmaları görüyoruz hiçbir ağaca zarar verilmemiş, alanın doğası korunmuş. Burada denize girebiliyoruz arkadaşlarımız ile oturup vakit geçiriyoruz. Katkı sunanlara teşekkür ediyorum" dedi. Ayrıca Tamer Feyzi Topal'ın paylaşıma Gümüşlük Formu sakinlerinden de destek geldi .Forum üyeleri Volkan Başeğmez'in projesine yaptıkları paylaşımlarla destek verdi.

Kaynak: İHA