Antik havuzda eksi 2 derecede yüzme keyfi

DENİZLİ'deki beyaz cennet Pamukkale'de turistler, eksi 2 derece hava sıcaklığında, her mevsim 36 derece sıcaklığa sahip tarihi antik havuzda yüzme keyfi yaşadı.

Denizli'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışından, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de nasibini aldı. Türkiye'nin en önemli turizm noktalarından olan Pamukkale'de bulunan Hierapolis Antik Kenti karla kaplandı. Pamukkale'deki travertenlerin bir bölümü de kar tuttu. Pamukkale'ye gelen turistler iki beyazı aynı anda görmenin keyfini yaşadı. Hava sıcaklığının bugün eksi 2 dereceyi bulduğu Pamukkale'deki antik havuz, yabancı turistlerin ilgisini çekti. Soğuk havaya aldırmayan Koreli ve Rus turistler, Kleopatra'nın güzelliğini aldığı, Meryem Ana'nın şifa bulduğu rivayet edilen havuza girdi. Turistler, yaz kış 36 derece sıcaklığa sahip havuzda yüzmenin keyfini çıkardı.

GEÇEN YIL 375 BİN KİŞİ TARİHİ HAVUZDA YÜZDÜ

Geçen yıl 375 bin turistin Pamukkale'deki antik havuza girdiğini belirten Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, "Pamukkale'deki antik havuz, yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerlerden biri. Yaz kış 36 derece şifalı suyuyla hem tedavi edici özelliği var hem de 2 bin 500 yıl öncesinin atmosferi yaşanabiliyor. Kleopatra'nın bu havuzda yıkandığı ve güzelliğini ondan aldığı söyleniyor. Meryem Ana'nın da buraya geldiği ve gözlerini yıkadığı ve şifa bulduğu rivayet ediliyor. Yabancı turistlerin bu rivayetlere de ilgisi yoğun oluyor. Buraya gelen turistler, Pamukkale'ye rengini veren, travertenlerin oluşmasını sağlayan ana su kaynağının üzerinde yer kabuğuna en yakın noktada yüzmenin keyfini çıkarıyor. Buraya gelenlerin bu doğal havuza girmeden gitmemesini öneriyoruz" dedi.

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DHA