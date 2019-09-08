Antik kentte unutulmaz konser

Selçuk Efes Festivali EFEST, tüm hızıyla devam ediyor. EFEST'in ikinci gününde antik kent, kapılarını Hayko Cepkin ve Mercan Dede'ye açtı.

EFEST'in ikinci günü sabah erken saatlerde Pamucak İskele'de yapılan yoga atölyesi ile başladı. Selçuklu kadınlar sabahın ilk ışıklarıyla dalgalar eşliğinde yoga deneyimi yaşadı. Renkli etkinliklere ev sahipliği yapan pazar yeri, akşam saatlerinde Kakapedia Ege ve Yunan dansları gösterisi tanıdık ezgilerle beğeni topladı. Pazar yeri ana sahnesi gece boyunca renkli dans gösterilerine sahne oldu. Antik kent bu kez; EFEST'in heyecanla beklenen etkinlikleri arasında yer alan Hayko Cepkin ve Mercan Dede konseri için kapılarını açtı. Efes Antik Kenti Liman Caddesi'nde gerçekleşen konserde dünyaca ünlü neyzen, besteci, yapımcı ve DJ Mercan Dede sahne aldı. Sufi müziğini etnik enstrüman ve sanatçılarla zenginleştirip elektronik müzikle harmanlayan Mercan Dede ve Hayko Cepkin Liman Caddesi'ni dolduran müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel bu konseri de protokol yerine seyirciler ile birlikte dinlemeyi tercih etti. Sanatçı Hayko Cepkin de hemşehrileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İHA