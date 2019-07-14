Antik pithosların kitabı yazıldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, turizmci Hasan Tonbul'un sahibi olduğu müzede sergilenen zeytin ve zeytinyağı saklamada kullanılan pithoslar (küpler) ile ilgili kitap hazırlandı. Kitabın pithoslar hakkında tek Türkçe kapsamlı kaynak olduğu belirtildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesi Oleatrium'da sergilenen Erken Tunç Çağı, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait pithoslar, kitap konusu oldu. Turizmci Hasan Tonbul'a ait 120 pithosu inceleyen uzman sanat tarihçi Faruk Fidancı, yaptığı araştırmayı kitaplaştırdı. Kitabın pithoslar hakkında yazılan tek Türkçe kapsamlı kaynak olduğu belirtildi. Pithoslar hakkında hazırlanan 195 sayfalık kitabın tanıtımı için Oleatrium'da etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Aydın Müze Müdürü Yılmaz Akkan, Nysa Antik Kenti Kazı Başkanı Doç.Dr. Serdar Hakan Öztaner, Tralleis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Öztürk, Kuşadası Kadıkalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Mercangöz ile Turizmci Hasan Tonbul'un eşi Gürsel Tonbul ve davetliler katıldı.

İlk olarak Kuşadası Kadıkalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Mercangöz, yaptıkları kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ardından sanat tarihçisi Faruk Fidancı 120 pithos üzerinde yaptıkları çalışmanın sonuçlarını anlattı. Fidancı, Tonbul'a ait koleksiyonun büyük önem taşıdığını belirterek, "Pithoslar, ya da bildik ismiyle küpler, binlerce yıl hem ticarette hem günlük hayatta hem de işliklerde çok sık kullanılırdı. Dönemlerinde buzdolabı ve kiler olarak kullanılıyordu. Ülkemizde arkeolojik ve etnografik unsurlar içinde araştırılması yapılmamış ve öksüz bırakılmıştı. Biz bu çalışma ile pithoslar hakkında tek kapsamlı Türkçe kaynağı ortaya çıkardık" dedi.

Gürsel Tonbul ise turizmci eşi Hasan Tonbul tarafından uzun yıllar boyunca toplanan zeytin ve zeytinyağı ile ilgili objeler arasında pithosların da olduğu belirtip, bunları Oleatrium Müzesi ile gelecek kuşaklara taşıdığını söyledi. Tonbul, ortaya çıkan yazılı eserinde bu nedenle çok önemli olduğunu söyleyerek, "Bu çalışmaya konu olan eserler, müzede Hasan Tonbul koleksiyonuna dahil olmuş, bir anlamda şansı yaver gitmiş, yok olmaktan kurtulmuş pithoslardır. Bu çalışma, müzedeki pithosların bildiğimizden çok daha değerli olduğunu ortaya çıkardı. Hazırlanan eser ve pithosları gelecek kuşaklara miras bırakmanın öneminin farkındayız" diye konuştu.

Etkinlik, fotoğraf sanatçısı Haşmet Demirbil'in "Fidandan Sofraya Zeytin" isimli fotoğraf sergisiyle sona erdi. "Oleatrium Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesi Hasan Tonbul Koleksiyonu Pithos Eserleri" isimli kitap, müzede satışa sunulacak.

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DHA