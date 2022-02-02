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Antikatot ne demek, TDK'ya göre Antikatot kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Antikatot kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Antikatot ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Antikatot nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Antikatot kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Antikatot ne demek, TDK'ya göre Antikatot kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Antikatot ne demek? Antikatot TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi antikatot kelimesi. Peki antikatot ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre antikatot nedir, antikatot kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ANTİKATOT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Antikatot kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Antikatot kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre antikatot kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Basıncı azaltılmış bir elektrik boşalma tüpünde, katot ışınlarını durdurmak için tüp içerisinde katot karşısına yerleştirilen genellikle metal yaprak

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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