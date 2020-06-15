Antikor testi uygulaması Karabük’te başladı

Karabük'te yaygın test uygulaması İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri tarafından başlatıldı. Bazı vatandaşlar ekiplere inanmazken, bazıları da kapıyı açmadı.

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüse (Covid-19) karşı ülkedeki bağışıklık ve hastalık taşıma düzeylerinin tespiti için planlanan yaygın test uygulaması Karabük'te başladı. İl Sağlık Müdürlüğü filyosyan ekipleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen adreslere tek tek giderek PCR ve antikor testleri almaya başladı. Karabük'te belirlenen bin 122 hanede test yapacak olan toplam 45 kişiden oluşan 15 ekip çalışmalara başlarken, testlerin kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. PCR ve antikor testi yapan ekipler, belirlenen adreslerin kapılarını çaldı. Bazı vatandaşlar kapıyı açmazken, bazıları da ekiplere inanmadı. Belirlenen bir adrese giden ekipler kapıyı çalarak İl Sağlık Müdürlüğünden geldiklerini söylemesine rağmen ev sahibi kapıyı açmadı. Birkaç kez zile basan ekipler kapının açılmaması üzerine adresten ayrıldı. Daha sonra yaşlı bir vatandaşın kapısını çalan ekipler, Sağlık Müdürlüğünden geldiklerini söyledi. Ekiplerin kimliğini isteyen yaşlı kadın, kimliği bir süre inceledikten sonra ekiplere inandı.

Filyasyon ekibinde yer alan Karabük Toplum Sağlığı Merkezi Doktoru Osman Emre Ünlü, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 aydır filyasyon ekibinde çalıştığını söyledi. Pozitif vakaların evlerine gidip temaslılarını tarayıp, onların karantinada kalması gerektiği yönünde eğitimler verdiklerini ifade eden Ünlü, "Sağlık Bakanlığının talebi üzerine Karabük merkezde 590 haneye tarama amaçlı gidiyoruz. Toplumdaki tarama oranlarının yüzde rakamlarının prevalans çalışması yapıyoruz" dedi.

590 adresin içerisinde iki de yedek hane olduğunu aktaran Ünlü, şunları kaydetti:

"Eğer kişi evde değilse ya da kabul etmezse diğer yedek adrese gidiyoruz. O da evde olmaz veya kabul etmezse üçüncü adrese gidiyoruz. O da olmazsa kapatılıyor. Haneler çekingen, malum kötüye kullanımlar oluyor, kendilerini kandırma, dolandırma olayları oluyor. Doktor kimliğimizi gösterip iletişimle ikna etmeye çalışıyoruz."

PCR ve antikor testi yapılan Fatih Evrens ise güzel bir uygulama olduğunu belirtti. Test yapılan kişi sayısının ileride daha da artmasını beklediklerini söyleyen Evrens, "Ben kendimden de şüpheliyim, hastanelerin durumu malum. Gitmekte de insan tedirgin oluyor, bu test mantıklı, bana gelmesi de iyi oldu" diye konuştu.

Adreslere giden filyasyon ekipleri, vatandaşlara İl Sağlık Müdürlüğünden geldiklerini, bağışıklık ve hastalık taşıma düzeylerinin tespit edilmesi için çalışma yaptıklarını belirtiyor. Ekipler, ilk olarak hanede kaç kişinin yaşadığını sorarken, ardından hanede yaşayanların sayısına göre bir sayı söylemelerini istiyor. Söylenen sayıya göre test yapılacak kişiyi belirleyen ekipler, PCR ve antikor testi yapıyor.

Kaynak: İHA