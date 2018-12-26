’Antiochos’un Kehaneti’ adlı sergide müzik resme, resim heykele dönüşecek

Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi'nde 27 Aralık'ta açılacak sergide Kral Antiochos'un kehanetine dikkat çekiyor.

Efsanevi Kommagene Kralı I. Antiochos, krallığı döneminde güneşin doğuşu ve batışı manzaralarıyla ünlü, büyülü Nemrut Dağı'nda bulunan tanrı heykellerinin arasına kendi heykelini de diktirerek sonsuzlaştı. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi'nde 27 Aralık'ta açılacak sergide Kral Antiochos'un kehanetine dikkat çekiyor. Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Özen'in eserlerinden oluşan sergiye Hakan Özlücan'ın bestesi "Kehanet Senfonisi" eşlik edecek. Antiochos, sergide ressam Mehmet Özen'in resimlerinde ve heykellerinde gizemini sürdürürken sanatseverlerin imgelemini, plastik eserlerle tam bir bütünlük içindeki melodiler kışkırtacak.

Sanatseverler resim ile müziği birleştiren "Antiochos'un Kehaneti" adlı sergiyi 21 Ocak 2019 tarihine kadar ziyaret edebilecekler.

Kaynak: İHA