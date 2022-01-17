Antipati ne demek, TDK'ya göre Antipati kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Antipati ne demek? Antipati TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi antipati kelimesi. Peki antipati ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre antipati nedir, antipati kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANTİPATİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Antipati kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Antipati kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre antipati kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sevimsizlik, soğukluk, iticilik

- Karşıt duygu



ANTİPATİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bunlar da çoğu insanda nedense aşağılık kompleksi ve antipati yaratır.



ANTİPATİ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- antipati duymak

