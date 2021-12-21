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Antisepsi ne demek, TDK'ya göre Antisepsi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Antisepsi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Antisepsi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Antisepsi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Antisepsi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Antisepsi ne demek, TDK'ya göre Antisepsi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Antisepsi ne demek? Antisepsi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi antisepsi kelimesi. Peki antisepsi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre antisepsi nedir, antisepsi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ANTİSEPSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Antisepsi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Antisepsi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre antisepsi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- El, yüz veya vücuttaki hastalık yapan mikroorganizmaları kimyasal maddelerle etkisiz hâle getirme veya yok etme işlemi

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