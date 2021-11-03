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Antitez ne demek, TDK'ya göre Antitez kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Antitez kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Antitez ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Antitez nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Antitez kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Antitez ne demek, TDK'ya göre Antitez kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Antitez ne demek? Antitez TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi antitez kelimesi. Peki antitez ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre antitez nedir, antitez kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ANTİTEZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Antitez kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Antitez kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre antitez kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Karşı sav

ANTİTEZ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu, tam bir antitezdir, iddia ettiğiniz gibi sentez değildir.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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