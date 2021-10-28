Antitoksin ne demek, TDK'ya göre Antitoksin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Antitoksin ne demek? Antitoksin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi antitoksin kelimesi. Peki antitoksin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre antitoksin nedir, antitoksin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANTİTOKSİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Antitoksin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Antitoksin kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre antitoksin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İçine giren toksinleri zararsız duruma getirmek için vücudun çıkardığı madde, antitoksik

