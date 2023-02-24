Anto Babic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anto Babic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anto Babic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anto Babic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anto Babic 25 Ocak 2000 tarihinde Niksic şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Anto Babić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anto Babic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anto Babic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Niksic futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Niksic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anto Babic'nin FK Sutjeska Niksic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anto Babic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anto Babic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anto Babic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anto Babic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2019 yılında Sutjeska Niksic

31 Temmuz 2019 yılında OFK Grbalj

11 Ağustos 2020 yılında B. Podgorica

1 Temmuz 2022 yılında Sutjeska Niksic

Anto Babic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anto Babic şuan FK Sutjeska Niksic takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Anto Babic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U21 takımında 5 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Karadağ U17 takımında 6 numaralı formasıyla 20 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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