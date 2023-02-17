Anto Bonic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anto Bonic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anto Bonic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anto Bonic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anto Bonic 13 Haziran 1995 tarihinde Frankfurt am Main şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anto Bonic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anto Bonic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Kapfenberg futbol takımında oynamaktadır. SV Kapfenberg takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Anto Bonic'nin SV Kapfenberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anto Bonic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anto Bonic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anto Bonic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anto Bonic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Erding

1 Temmuz 2016 yılında Phönix München

1 Temmuz 2017 yılında Wolfratshausen

1 Ağu 2019 yılında SV Aubing

31 Ocak 2020 yılında TuS Holzkirchen

1 Temmuz 2021 yılında Kosova München

6 Şubat 2023 yılında SV Kapfenberg

Anto Bonic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anto Bonic şuan SV Kapfenberg takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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