Anto Grgic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anto Grgic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anto Grgic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anto Grgic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anto Grgic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anto Grgic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anto Grgic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anto Grgic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anto Grgic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anto Grgic 28 Kasım 1996 tarihinde Schlieren şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İsviçre,Hırvatistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Anto Grgić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anto Grgic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Anto Grgic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sion futbol takımında oynamaktadır. FC Sion takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Anto Grgic'nin FC Sion ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anto Grgicboyu ve yaşı kaç

Anto Grgic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anto Grgic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Anto Grgic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anto Grgic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2013 yılında FC Zürich U21

1 Temmuz 2015 yılında FC Zürich

13 Temmuz 2016 yılında Stuttgart

11 Ocak 2018 yılında FC Sion

30 Haziran 2019 yılında Stuttgart

1 Temmuz 2019 yılında FC Sion

Anto Grgic kimdir

Anto Grgic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anto Grgic şuan FC Sion takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Grasshopper Club Zürich (bis 2009), FC Zürich (2009 - 2013)

Anto Grgic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U21 takımında 6 numaralı formasıyla 10 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 10 numaralı formasıyla 11 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 6 numaralı formasıyla 26 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 10 numaralı formasıyla 28 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

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Anto Grgic nereli

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