Antoan Stoyanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antoan Stoyanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antoan Stoyanov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antoan Stoyanov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Antoan Stoyanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antoan Stoyanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antoan Stoyanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antoan Stoyanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antoan Stoyanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antoan Stoyanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antoan Stoyanov 17 Ocak 2005 tarihinde Kyustendil şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Антоан Стоянов Стоянов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antoan Stoyanov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antoan Stoyanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levski Sofia futbol takımında oynamaktadır. Levski Sofia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Antoan Stoyanov'nin Levski Sofia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Antoan Stoyanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antoan Stoyanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Antoan Stoyanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antoan Stoyanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Levski Sofia

Antoan Stoyanov kimdir

Antoan Stoyanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antoan Stoyanov şuan Levski Sofia takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Antoan Stoyanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan U19 takımında 22 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Bulgaristan U17 takımında 8 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Antoan Stoyanov nereli

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