Antoine Baroan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antoine Baroan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antoine Baroan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antoine Baroan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antoine Baroan 24 Haziran 2000 tarihinde Niort şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antoine Baroan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Darren Dein yapmaktadır. Antoine Baroan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Antoine Baroan'nin Botev Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Antoine Baroan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antoine Baroan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Antoine Baroan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antoine Baroan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Niort B

1 Temmuz 2019 yılında Chamois Niort

1 Temmuz 2021 yılında Botev Plovdiv

Antoine Baroan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antoine Baroan şuan Botev Plovdiv takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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