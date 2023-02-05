Antoine Batisse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antoine Batisse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antoine Batisse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antoine Batisse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antoine Batisse 13 Ocak 1995 tarihinde Versailles şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antoine Batisse Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MYG Invest yapmaktadır. Antoine Batisse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pau FC futbol takımında oynamaktadır. Pau FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Antoine Batisse'nin Pau FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Antoine Batisse Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Antoine Batisse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antoine Batisse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antoine Batisse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Chamois Niort

31 Ağu 2016 yılında US Boulogne

30 Ocak 2017 yılında Chamois Niort

1 Temmuz 2018 yılında Pau FC

Antoine Batisse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antoine Batisse şuan Pau FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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