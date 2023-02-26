Antoine Conte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antoine Conte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antoine Conte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antoine Conte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antoine Conte 29 Ocak 1994 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Gine,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Antoine Conté şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antoine Conte Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Playeleven yapmaktadır. Antoine Conte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Tel Aviv takımına 21 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Antoine Conte'nin Hapoel Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antoine Conte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antoine Conte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Antoine Conte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antoine Conte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Paris SG B

1 Temmuz 2013 yılında Paris SG

13 Ağustos 2013 yılında Stade Reims

30 Haziran 2014 yılında Paris SG

7 Temmuz 2014 yılında Stade Reims

31 Ocak 2017 yılında B. Jerusalem

30 Haziran 2017 yılında Stade Reims

1 Temmuz 2017 yılında B. Jerusalem

25 Şubat 2021 yılında ara verdi

24 Haziran 2021 yılında Univ. Craiova

21 Ağustos 2022 yılında Hapoel Tel Aviv

Antoine Conte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antoine Conte şuan Hapoel Tel Aviv takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Antoine Conte Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paris Saint-Germain

Gine takımında 2 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U21 takımında 5 numaralı formasıyla 17 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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