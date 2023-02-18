Antoine Coupland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antoine Coupland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antoine Coupland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antoine Coupland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antoine Coupland 12 Aralık 2003 tarihinde Chelsea, Quebec şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Antoine Ryan Coupland şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antoine Coupland Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOLDENGOALMNE yapmaktadır. Antoine Coupland, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Antoine Coupland'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Antoine Coupland Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/antoinecoupland

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Antoine Coupland Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antoine Coupland isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Antoine Coupland Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antoine Coupland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2019 yılında Ottawa Fury

30 Kasım 2019 yılında Fury Academy

5 Mart 2020 yılında Atl. Ottawa

9 Şubat 2022 yılında HNK Rijeka U19

1 Temmuz 2022 yılında HNK Rijeka

Antoine Coupland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antoine Coupland şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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