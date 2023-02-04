Antoine Gauthier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antoine Gauthier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antoine Gauthier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antoine Gauthier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antoine Gauthier 1 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antoine Gauthier Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini STA yapmaktadır. Antoine Gauthier, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Saint-Étienne futbol takımında oynamaktadır. Saint-Étienne takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Antoine Gauthier'nin Saint-Étienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Antoine Gauthier Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Antoine Gauthier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antoine Gauthier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antoine Gauthier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Saint-Étienne

Antoine Gauthier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antoine Gauthier şuan Saint-Étienne takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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