Antoine Griezmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antoine Griezmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antoine Griezmann kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antoine Griezmann ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Antoine Griezmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antoine Griezmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Antoine Griezmann

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antoine Griezmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antoine Griezmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antoine Griezmann 21 Mart 1991 tarihinde Mâcon şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Antoine Griezmann şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antoine Griezmann Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BY AND FOR yapmaktadır. Antoine Griezmann, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Madrid futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Madrid takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Antoine Griezmann'nin Atlético de Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antoine Griezmann Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AntoGriezmann

http://www.instagram.com/antogriezmann/

http://www.facebook.com/antoine.griezmann/

Antoine Griezmannboyu ve yaşı kaç

Antoine Griezmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Antoine Griezmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Antoine Griezmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antoine Griezmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında R. Soc. Alt.

1 Temmuz 2006 yılında Real Soc. Juv.A

1 Temmuz 2007 yılında Berio

1 Temmuz 2009 yılında Real Sociedad B

8 Nisan 2010 yılında Sociedad

28 Temmuz 2014 yılında Atlético Madrid

14 Temmuz 2019 yılında Barcelona

31 Ağu 2021 yılında Atlético Madrid

30 Haziran 2023 yılında Barcelona

1 Temmuz 2023 yılında Atlético Madrid

Antoine Griezmann kimdir

Antoine Griezmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antoine Griezmann şuan Atlético de Madrid takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

UF Mâcon (-2005)

Antoine Griezmann Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa takımında 7 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 117 maçta 42 gol atmıştır.

Fransa U21 takımında 17 numaralı formasıyla 16 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Antoine Griezmann nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Son Haberler
Memphis Depay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Memphis Depay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Memphis Depay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Memphis Depay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alvaro Morata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Morata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alvaro Morata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Morata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Antoine Griezmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antoine Griezmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Antoine Griezmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antoine Griezmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Correa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Correa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Correa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Correa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Naci Görür'ün dilinde tüy bitti! Deprem beklenen yerleri ve illeri tek tek açıkladı: "İstanbul'da 7.5 deprem bekliyoruz"
Naci Görür'ün dilinde tüy bitti! Deprem beklenen yerleri ve illeri tek tek açıkladı: "İstanbul'da 7.5 deprem bekliyoruz"
Depremde 11 yakınını kaybetmişti! AK Partili Hüseyin Yayman'ın sözleri içimize oturdu: "Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu"
Depremde 11 yakınını kaybetmişti! AK Partili Hüseyin Yayman'ın sözleri içimize oturdu: "Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu"
Türkiye'ye yardım göndermek için borç aldı! Azerbaycanlı Hikmet dede içimizi ısıttı: "Türkiye bekleyemez, şimdi göndermeliyim"
Türkiye'ye yardım göndermek için borç aldı! Azerbaycanlı Hikmet dede içimizi ısıttı: "Türkiye bekleyemez, şimdi göndermeliyim"
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?