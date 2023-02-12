Antoine Griezmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antoine Griezmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antoine Griezmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antoine Griezmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antoine Griezmann 21 Mart 1991 tarihinde Mâcon şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Antoine Griezmann şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antoine Griezmann Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BY AND FOR yapmaktadır. Antoine Griezmann, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Madrid futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Madrid takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Antoine Griezmann'nin Atlético de Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antoine Griezmann Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AntoGriezmann

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http://www.instagram.com/antogriezmann/

http://www.facebook.com/antoine.griezmann/

Antoine Griezmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Antoine Griezmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Antoine Griezmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antoine Griezmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında R. Soc. Alt.

1 Temmuz 2006 yılında Real Soc. Juv.A

1 Temmuz 2007 yılında Berio

1 Temmuz 2009 yılında Real Sociedad B

8 Nisan 2010 yılında Sociedad

28 Temmuz 2014 yılında Atlético Madrid

14 Temmuz 2019 yılında Barcelona

31 Ağu 2021 yılında Atlético Madrid

30 Haziran 2023 yılında Barcelona

1 Temmuz 2023 yılında Atlético Madrid

Antoine Griezmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antoine Griezmann şuan Atlético de Madrid takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Antoine Griezmann Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

UF Mâcon (-2005)

Fransa takımında 7 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 117 maçta 42 gol atmıştır.

Fransa U21 takımında 17 numaralı formasıyla 16 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

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