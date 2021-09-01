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  3. Antoine Griezmann, yeniden Atletico Madrid'e transfer oldu!

Antoine Griezmann, yeniden Atletico Madrid'e transfer oldu!

La Liga'da yaz transfer sezonunun sona ermesine bir gün kala Atletico Madrid'den sürpriz bir transfer geldi. Eski oyuncularından Antoine Griezmann'ı yeniden takımına katmayı başaran Madrid, bu transferi sezonun sona ermesine 1 dakika kala gerçekleştirdi.

Antoine Griezmann, yeniden Atletico Madrid'e transfer oldu!

İspanya'da uygulanan finansal fair play kriterleri, ekonomik açıdan sıkıntılı dönem geçiren İspanyol takımlarının bu yaz transfer döneminde elini kolunu bağladı. Transferin son gününe kadar pazarlıklar yaparak kadrosunu daha ucuz bir şekilde güçlendirmeyi hedefleyen takımlar son saatlerde müthiş bir transfer trafiği yaşattı. Atletico Madrid de yıldız oyuncu Antoine Girezmann'ı kiralık olarak yeniden kadrosuna kattı

NİGUEZ, GRİEZMANN TRANSFERİNE YOL AÇTI

Saul Niguez’i 30 Haziran 2022’ye kadar İngiltere’nin Chelsea takımına kiralayan ve satın alma opsiyonunu da veren Atletico Madrid, bu transferle birlikte Barcelona'dan Antoine Griezmann'ı alabilmek için de elini kolaylaştırmış oldu.

Antoine Griezmann, yeniden Atletico Madrid'e transfer oldu!

BARCELONA BİRÇOK OYUNCUYU YOLLADI

Öte yandan geniş kadrosunu azaltmaya çalışan ve içinde bulunduğu ekonomik krizi çözebilmek için çaba sarf eden Barcelona, Griezmann dışında Emerson Royal, Rey Manaj ve Moriba Kourouma'yı da takımdan yolladı. Emerson Royal, 25 milyon Euro karşılığında İngiltere’nin Tottenham Hotspur takımına, Moriba Kourouma da 16 milyon Euro artı başarıya bağlı 6 milyon Euro bonus ödemesi karşılığı Almanya’nın Leipzig takımına transfer olurken, Rey Manaj ise 300 bin Euro karşılığında İtalya’nın La Spezia takımına kiralık olarak gönderildi.

Antoine Griezmann, yeniden Atletico Madrid'e transfer oldu!

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