Antoine Lejoly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antoine Lejoly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antoine Lejoly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antoine Lejoly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antoine Lejoly 26 Mart 1998 tarihinde Verviers şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antoine Lejoly Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antoine Lejoly, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFC Lüttich futbol takımında oynamaktadır. RFC Lüttich takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Antoine Lejoly'nin RFC Lüttich ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Antoine Lejoly Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AntoineLejoly

http://www.instagram.com/aljly72/

http://www.facebook.com/antoine.lejoly.3

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Antoine Lejoly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antoine Lejoly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Antoine Lejoly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antoine Lejoly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Standard U19

1 Temmuz 2016 yılında Standard U21

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında KFCO Beerschot

3 Ağu 2022 yılında RFC Lüttich

Antoine Lejoly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antoine Lejoly şuan RFC Lüttich takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

RCS Verviers (2003-12/2005), Standard de Liège (01/2006-2016)

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