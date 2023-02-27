Antoine Mazure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antoine Mazure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antoine Mazure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antoine Mazure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antoine Mazure 19 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Antoine Mazure-Hanus şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antoine Mazure Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antoine Mazure, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Progrès Niederkorn futbol takımında oynamaktadır. FC Progrès Niederkorn takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Antoine Mazure'nin FC Progrès Niederkorn ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Antoine Mazure Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antoine Mazure isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antoine Mazure Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antoine Mazure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Aurillac-Arpaj.

2 Ocak 2020 yılında Bourges 18

1 Temmuz 2020 yılında Moulins-Yzeure

1 Temmuz 2021 yılında Pr. Niederkorn

Antoine Mazure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antoine Mazure şuan FC Progrès Niederkorn takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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