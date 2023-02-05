Antoine Valerio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antoine Valerio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antoine Valerio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antoine Valerio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antoine Valerio 11 Aralık 1999 tarihinde Bordeaux şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antoine Valerio Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M FOOT yapmaktadır. Antoine Valerio, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodez AF futbol takımında oynamaktadır. Rodez AF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Antoine Valerio'nin Rodez AF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Antoine Valerio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/antoine_vlro/

Antoine Valerio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Antoine Valerio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antoine Valerio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antoine Valerio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Stade Bordelais

1 Temmuz 2019 yılında Nîmes B

28 Ekim 2019 yılında Nîmes Olympique

1 Temmuz 2022 yılında Rodez AF

Antoine Valerio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antoine Valerio şuan Rodez AF takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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